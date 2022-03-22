С начала вторжения Россия потеряла 15300 военных, 509 танков, 99 самолетов и 123 вертолета, - Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. Утраты неприятеля продолжают расти как посреди личного состава, так и посреди боевой техники
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15300 человек,
- танков ‒ 509 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
- артиллерийских систем – 252 ед,
- РСЗО – 80 ед,
- средства ПВО – 45 ед,
- самолетов – 99 ед,
- вертолетов – 123 ед,
- автомобильной техники – 1000 ед,
- корабли /катера – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.
- Специальная техника –15.
- Напомним, Резников призвал жителей ОРДЛО избегать мобилизации, переходить на сторону ВСУ или сдаваться.
- Добавим, в Харьковской области россияне выстрелом из танка убили двух человек и их 9-летнюю дочь, в Николаевской области от обстрела оккупантов погибли ребенок и двое взрослых.
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