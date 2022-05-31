Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"По неофициальным данным до полномасштабного вторжения России в Украину более 200 тыс. огнестрельного нарезного оружия находилось в нелегальном пользовании на территории нашей страны. Сегодня эта цифра значительно увеличилась. Все находящееся в нелегальном пользовании оружие является незаконным и должно быть изъято, а те кто его хранили должны понести наказание", - рассказал Дануца.

Нардеп также добавил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинцам было легально роздано десятки тысяч единиц автоматического оружия.

"По моим данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинцам легально были розданы десятки тысяч единиц автоматического оружия. Оружие выдавалось под контролем соответствующих органов для защиты государства от российских оккупантов. Сейчас МВД Украины проводит работу по изъятию этого оружия. Сегодня большая часть этого оружия возвращена в соответствующие места хранения", - добавил Дануца.

1 мая народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащими Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, участвующих в национальном сопротивлении

25 мая 2022 года в мобильном приложении "Дия" по инициативе МВД стартовал опрос, в котором украинцев спросили об их позиции по владению оружия

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