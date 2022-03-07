С начала вторжения РФ в Украину в Европу выехало более 1,7 млн украинских беженцев, - ООН
Более 1,7 млн украинских беженцев выехали в страны Центральной Европы с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
Об этом сообщило агентство ООН по делам беженцев, передает Reuters .
Польша, имеющая крупнейшую украинскую общину в Центральной Европе, приняла более 1 миллиона беженцев из Украины с момента начала войны 24 февраля.
"Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, которых война выгнала из своих домов", - сообщила польская пограничная служба.
Всего 1 735 068 гражданских лиц - преимущественно женщины и дети - пересекли западную границу Украины с Центральной Европой.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, если российская агрессия в Украине продолжит, Европа может принять до 5 миллионов украинских беженцев.
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