С начала вторжения РФ в Украину в Европу выехало более 1,7 млн украинских беженцев, - ООН

Об этом сообщило агентство ООН по делам беженцев, передает Reuters .



Польша, имеющая крупнейшую украинскую общину в Центральной Европе, приняла более 1 миллиона беженцев из Украины с момента начала войны 24 февраля.



"Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, которых война выгнала из своих домов", - сообщила польская пограничная служба.



Всего 1 735 068 гражданских лиц - преимущественно женщины и дети - пересекли западную границу Украины с Центральной Европой.



По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, если российская агрессия в Украине продолжит, Европа может принять до 5 миллионов украинских беженцев.



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