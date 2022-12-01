С начала вторжения РФ следователи Нацполиции открыли против российских военных более 46 тысяч уголовных дел
С 24 февраля, за время полномасштабной войны России в Украине, полицейские начали более 46 тысяч производств по преступлениям оккупантов
Об этом информирует в телеграме Министерство внутренних дел.
По состоянию на 1 декабря правоохранители Нацполиции завели 46,4 тыс. дел против россиян и коллаборантов.
"С начала вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины возбудили 46 442 уголовных производства по фактам совершения на территории нашей страны преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками", – пишет прессслужба.
Сообщается, что среди открытых дел:
- 35 047 – за нарушение законов и обычаев войны, ст. 438 УКУ;
- 9 094 – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ст. 110 УКУ;
- 2 116 – за коллаборационную деятельность, ст. 111-1 УКУ;
- 100 – за государственную измену, ст. 111 УКУ;
- 37 – за диверсию, ст. 113 УКУ.
- Нацполиция зафиксировала уменьшение количества зарегистрированных преступлений, не относящихся к войне, на 16%, неделю с 23 по 30 ноября сравнили с предыдущей.
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