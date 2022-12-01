Об этом информирует в телеграме Министерство внутренних дел.

По состоянию на 1 декабря правоохранители Нацполиции завели 46,4 тыс. дел против россиян и коллаборантов.

"С начала вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины возбудили 46 442 уголовных производства по фактам совершения на территории нашей страны преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками", – пишет прессслужба.

Сообщается, что среди открытых дел:

35 047 – за нарушение законов и обычаев войны, ст. 438 УКУ;

9 094 – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ст. 110 УКУ;

2 116 – за коллаборационную деятельность, ст. 111-1 УКУ;

100 – за государственную измену, ст. 111 УКУ;

37 – за диверсию, ст. 113 УКУ.

Нацполиция зафиксировала уменьшение количества зарегистрированных преступлений, не относящихся к войне, на 16%, неделю с 23 по 30 ноября сравнили с предыдущей.

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