С начала вторжения РФ 247-й российский полк потерял уже трех командиров, - британская разведка

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка

полковник Василий Попов, вероятно, был убит на Ореховском направлении.

Несколькими неделями ранее, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Петр Попов, вероятно, сложил полномочия. По данным разведки, он действовал в знак протеста против того, что военные не смогли обнаружить тела погибших оккупантов. Кроме этого, в первые недели полномасштабного вторжения РФ под Николаевом погиб тогдашний командир 247-й бригады полковник Константин Зизевский.

"Опыт 247 подчеркивает чрезвычайное истощение и частое изменение состава в российских войсках, даже среди относительно высокопоставленных кадров.