С начала вторжения РФ 247-й российский полк потерял уже трех командиров, - британская разведка
С начала полномасштабного вторжения России в Украину три командира одного из самых престижных российских десантных полков либо ушли в отставку, либо были убиты
Об этом пишет министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка
полковник Василий Попов, вероятно, был убит на Ореховском направлении.
Несколькими неделями ранее, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Петр Попов, вероятно, сложил полномочия. По данным разведки, он действовал в знак протеста против того, что военные не смогли обнаружить тела погибших оккупантов. Кроме этого, в первые недели полномасштабного вторжения РФ под Николаевом погиб тогдашний командир 247-й бригады полковник Константин Зизевский.
"Опыт 247 подчеркивает чрезвычайное истощение и частое изменение состава в российских войсках, даже среди относительно высокопоставленных кадров.
- По данным ISW, потери российских кафиров существенно увеличились на западе Запорожской области на фоне контрнаступления украинской армии.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что потери среди Вооруженных Сил Украины меньше, чем в армии РФ, хотя в наступление идут украинские военные.
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