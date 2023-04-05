"С начала войны я собрала более миллиона долларов на нужды Украины", - Свитолина

Об этом сообщает L'Equipe.

"Это моя обязанность. У меня есть эти возможности. Поехать в Украину, встретиться с президентом, пообщаться с людьми, которые защищают нашу страну. Быть одним из голосов Украины, который делится с другими историей моей страны, повышает осведомленность как можно большего количества. Я делаю свой максимум с помощью тенниса. С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины и для моего фонда. Я выполняю миссию ради моей страны и народа", – сказала Свитолина.

28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA.

Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн. призовых.