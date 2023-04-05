"С начала войны я собрала более миллиона долларов на нужды Украины", - Свитолина
Теннисистка Элина Свитолина, которая является послом United24, призналась, что с 24 февраля 2022 года собрала более миллиона долларов на нужды Украины
Об этом сообщает L'Equipe.
"Это моя обязанность. У меня есть эти возможности. Поехать в Украину, встретиться с президентом, пообщаться с людьми, которые защищают нашу страну. Быть одним из голосов Украины, который делится с другими историей моей страны, повышает осведомленность как можно большего количества. Я делаю свой максимум с помощью тенниса. С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины и для моего фонда. Я выполняю миссию ради моей страны и народа", – сказала Свитолина.
28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA.
Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн. призовых.
- 22 февраля Свитолина рассказала о своей работе в качестве посольства United24 и призналась, что европейцы устали от войны.
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