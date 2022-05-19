С начала войны в Великобританию прибыли более 50 тыс. украинских беженцев, страна выдала более 100 тыс. виз
С начала полномасштабного вторжения России около 53 800 украинских беженцев прибыли в Великобританию по программе "Дом для Украины" или по семейной схеме. По обеим программам страна выдала около 107 400 виз, то есть только половина из получивших визу прибыли
Об этом пишет The Independent.
"Почти 54 000 украинцев безопасно прибыли в Великобританию через наши схемы для Украины. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать новоприбывших, чтобы они могли создать здесь жизнь, и я с нетерпением жду возможности приветствовать больше семей в Великобритании", - сказал министр по делам. беженцев лорд Харрингтон.
Издание сообщает, что 20 800 приехали в Великобританию по семейной схеме, а 33 000 – по схеме спонсорства. В общей сложности было подано около 128 100 заявлений на получение виз.
"Вместе наша семейная схема и программа "Дом для Украины" являются одними из самых быстрых и крупных визовых схем в истории Великобритании. Более 107 000 виз было выдано чуть более чем за два месяца, что свидетельствует о том, что работа, которую мы проделали для ускорение процесса, работает и совершенствуется каждый день", - добавил министр по делам беженцев.
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