С начала войны в Великобританию прибыли более 50 тыс. украинских беженцев, страна выдала более 100 тыс. виз

Об этом пишет The Independent.

"Почти 54 000 украинцев безопасно прибыли в Великобританию через наши схемы для Украины. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать новоприбывших, чтобы они могли создать здесь жизнь, и я с нетерпением жду возможности приветствовать больше семей в Великобритании", - сказал министр по делам. беженцев лорд Харрингтон.

Издание сообщает, что 20 800 приехали в Великобританию по семейной схеме, а 33 000 – по схеме спонсорства. В общей сложности было подано около 128 100 заявлений на получение виз.

"Вместе наша семейная схема и программа "Дом для Украины" являются одними из самых быстрых и крупных визовых схем в истории Великобритании. Более 107 000 виз было выдано чуть более чем за два месяца, что свидетельствует о том, что работа, которую мы проделали для ускорение процесса, работает и совершенствуется каждый день", - добавил министр по делам беженцев.

Борис Джонсон встретился с вынужденно перемещенными людьми из Украины. Группу из 10 человек премьер-министр поздравил в официальной резиденции в центре Лондона.

Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Великобритании.

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