Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"За последние сутки наши пиротехники расчистили 17 гектаров территории на деоккупированной Харьковщине. Было обнаружено 344 единицы взрывоопасных предметов. Если брать в целом, то с начала полномасштабного вторжения России было обнаружено и обезврежено свыше 250 тыс. взрывоопасных предметов. Из них более 2000 авиабомб", - рассказал Хорунжий.

Пресс-офицер ГСЧС также добавил, что у украинских пиротехников очень много работы на деоккупированных территориях.

"Противник нашпиговал украинскую землю очень большим количеством взрывоопасных предметов. Начиная с маленьких мин и до 155-мм снарядов в артиллерию. Именно поэтому работы очень и очень много у наших пиротехников. Особенно это касается Харьковщины и Донбасса. У нас есть пострадавшие пиротехники. Поскольку враг применяет не только классические методы минирования, но маскирует свои мины", - добавил он.

26 октября в Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мине взорвался автомобиль ГСЧС

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