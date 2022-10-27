С начала войны в Украине уничтожено более 250 тыс. взрывоопасных предметов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий
Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России было обнаружено и обезврежено более 250 тыс. взрывоопасных предметов
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"За последние сутки наши пиротехники расчистили 17 гектаров территории на деоккупированной Харьковщине. Было обнаружено 344 единицы взрывоопасных предметов. Если брать в целом, то с начала полномасштабного вторжения России было обнаружено и обезврежено свыше 250 тыс. взрывоопасных предметов. Из них более 2000 авиабомб", - рассказал Хорунжий.
Пресс-офицер ГСЧС также добавил, что у украинских пиротехников очень много работы на деоккупированных территориях.
"Противник нашпиговал украинскую землю очень большим количеством взрывоопасных предметов. Начиная с маленьких мин и до 155-мм снарядов в артиллерию. Именно поэтому работы очень и очень много у наших пиротехников. Особенно это касается Харьковщины и Донбасса. У нас есть пострадавшие пиротехники. Поскольку враг применяет не только классические методы минирования, но маскирует свои мины", - добавил он.
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