С начала войны в Украине уничтожено 23 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений, - замглавы Укравтодора

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"



“Сегодня в Украине из-за вторжения РФ было разрушено более 23 тыс. км дорог и около 300 искусственных сооружений. После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской области Укравтодор приступил к расчистке дорог в этих регионах. В этих трех областях мы уже расчистили 200 км дорог и смогли сделать 6 временных мостов. В частности, 2 моста в Киевской, 3 в Черниговской и 1 в Сумской", - рассказал Ивко.



Ивко подчеркнул, что для восстановления всех поврежденных автодорог и искусственных сооружений необходимо более 875 млрд грн. Но, по его словам, после каждого дня мониторинга ущерба цифры могут измениться.



“Общая сумма ущерба по нашим предварительным подсчетам составляет более 875 млрд грн. Каждый день мы проводим мониторинг и оценку нанесенного ущерба. Сейчас Укравтодор активно работает над восстановлением дороги Вышгород-Десна-Чернигов. Также проводим активные работы по восстановлению мостов. Они временные для возобновления движения.", - добавил Ивко.





Напомним, после освобождения Киевщины от захватчиков и разминирования Укравтодор немедленно начал восстанавливать проезд на трассе М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка, в частности, возводить временную переправу через взорванный мост.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин рассказал , что около 70% города уже убрано, в отдельных районах возобновили поставки электроэнергии, но возвращаться в Ирпень еще рано.