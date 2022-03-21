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С начала войны в Украине провели 5 высокотехнологичных трансплантаций, - Минздрав

21 мартa, 2022 понедельник
10:30
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Несмотря на военные действия в стране, заведения здравоохранения удачно провели 5 высокотехнологичных трансплантаций

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте.

По информации Минздрава, в марте врачи Первого территориального медицинского объединения Львова провели пять трансплантаций органов от посмертных доноров, пересадив сердце и четыре почки.

В частности, две почки пересадили эвакуированным из столицы во Львов детям, долгое время находившимся на гемодиализе в "Охматдет".
Во Львове 12 марта команда львовских специалистов провела операции. Донором для детей стал 29-летний мужчина, умерший в результате инсульта.
Кроме почек, врачи пересадили сердце 40-летнему мужчине из Черновцов.

Несколькими днями раньше – 7 марта – врачи во Львове выполнили еще две трансплантации почек. Органы получили 19-летняя девушка из Ивано-Франковска и 37-летняя женщина из Тернополя.
Обе имели почечную недостаточность и находились также на гемодиализе. Донором для них стал 40-летний мужчина, умерший в Ивано-Франковской областной больнице в результате инсульта.

Минздрав также напоминает, что в 2021 году вдвое меньше пациентов было отправлено на трансплантацию за границу, поскольку большинство украинцев смогли получить эту медицинскую услугу на родине.

"Выражаем благодарность родным за принятие важного решения, позволяющего спасти человеческие жизни", - сообщают на официальном веб-сайте.

  • Минздрав запретил продажу и применение белорусских лекарств.

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