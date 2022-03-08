С начала войны в Украине погиб 41 ребенок, 79 получили ранения, – Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она также рассказала, что из Днепропетровщины эвакуировали из Харькова еще 300 человек. Среди спасенных – мать с тремя детьми, которые попали под обстрел русской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что на их глазах погиб соседский ребенок.



В городе Дергачи Харьковской области при обстреле российская армия нанесла удары по лицею №3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок. Сегодня утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень. До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Эти города остаются заблокированными русскими войсками.



"В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население Николаева. На этот раз кафиры накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире", - добавила Денис.



Заметим, что кафиры за эти дни атаковали в Харькове около 30 общеобразовательных школ, 27 детсадов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок и обратился к странам-партнерам с требованием закрыть небо над Украиной.

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