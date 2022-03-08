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Война с Россией: хроника
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С начала войны в Украине погиб 41 ребенок, 79 получили ранения, – Денисова

8 мартa, 2022 вторник
15:33
война с Россией

По состоянию на 12 часов 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она также рассказала, что из Днепропетровщины эвакуировали из Харькова еще 300 человек. Среди спасенных – мать с тремя детьми, которые попали под обстрел русской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что на их глазах погиб соседский ребенок.

В городе Дергачи Харьковской области при обстреле российская армия нанесла удары по лицею №3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок. Сегодня утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень. До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Эти города остаются заблокированными русскими войсками.

"В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население Николаева. На этот раз кафиры накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире", - добавила Денис.

Заметим, что кафиры за эти дни атаковали в Харькове около 30 общеобразовательных школ, 27 детсадов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок и обратился к странам-партнерам с требованием закрыть небо над Украиной.
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