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С начала войны в Украине более 60 тыс. украинцев награждены за участие в боях, - Зеленский

16 октября, 2023 понедельник
22:46
Война с Россией

16 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы о награждении украинских военных государственными наградами и поблагодарил отдельные бригады за эффективность в наступательных действиях

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Сегодня подписал новые указы о присвоении воинам государственных наград. За все время этой войны – полномасштабной – уже более 60 тысяч украинцев и украинок были награждены за участие в боях за государство. Это действительно полномасштабная смелость. Отвага, чьи корни – в характере нашего народа. В характере, который не сдается. В характере, который победит" - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил военных 110-й отдельной механизированной бригады, "Семьдесятдевятку" ДШВ, артиллеристов 55-й бригады, десантников 82-й отдельной бригады и воинов 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ  "каждый наш шаг важен и кожная враждебная потеря имеет смысл".

"Бойцы спецподразделения "Кракен" ГУР МО, которые ведут оборону в районе Купянска. Спасибо, ребята! Спасибо за вашу крепость и результативность! Слава всем нашим воинам!", - отдельно поблагодарил разведку Зеленский.

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Общество
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