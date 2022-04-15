С начала войны в Украине 1,8 млн человек зарегистрировались для временной защиты в ЕС

Об этом пишет Shengen Visa Info.



Заявки на международную защиту подали 20 800 украинцев. Об этом сообщило Агентство ЕС по убежищу (EUAA) в twitter.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 870 тысяч человек. 30 тысяч украинских беженцев возвращаются домой каждый день.

Данные EUAA также показывают, что граждане Украины составили 99% всех регистраций на временную защиту. Страны-докладчики зарегистрировали больше украинских заявителей на временную защиту, чем заявлений о предоставлении убежища.Согласно анализу, опубликованному EUAA 12 апреля, с момента российского вторжения в Украину до 4 апреля из Украины было перемещено 4,6 миллиона человек, из которых около 4,1 миллиона были перемещены из Украины в четыре соседних страны ЕС.