С начала войны в Украине 1,8 млн человек зарегистрировались для временной защиты в ЕС
Агентство ЕС по приюту сообщило, что в настоящее время более 1,8 миллиона человек, выехавших из Украины из-за войны, зарегистрировались для временной защиты в странах ЕС
Об этом пишет Shengen Visa Info.
Заявки на международную защиту подали 20 800 украинцев. Об этом сообщило Агентство ЕС по убежищу (EUAA) в twitter.
Данные EUAA также показывают, что граждане Украины составили 99% всех регистраций на временную защиту. Страны-докладчики зарегистрировали больше украинских заявителей на временную защиту, чем заявлений о предоставлении убежища.
Согласно анализу, опубликованному EUAA 12 апреля, с момента российского вторжения в Украину до 4 апреля из Украины было перемещено 4,6 миллиона человек, из которых около 4,1 миллиона были перемещены из Украины в четыре соседних страны ЕС.
- Напомним, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 870 тысяч человек. 30 тысяч украинских беженцев возвращаются домой каждый день.
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