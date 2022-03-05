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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией С начала войны в ряды терробороны записалось более 100 тыс. украинцев, - Маляр

С начала войны в ряды терробороны записалось более 100 тыс. украинцев, - Маляр

5 мартa, 2022 суббота
21:25
война с Россией

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что 100 тыс. украинцев вступили в территориальную оборону с начала вторжения РФ в Украину

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

За 10 дней войны к нам пришло около 100 тысяч человек в тероборону. Записаться очень просто. У нас работает сайт sprotyv.in.ua. Там есть все контакты, там есть горячая линия, вас полностью проконсультируют, что именно нужно делать и куда обращаться", – сказала она.

По словам Маляра, после завершения войны терроборона станет частью системы обороны Украины.

"Победа – это победа, но россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предполагает это систему, когда каждый житель своей громады имеет возможность защищать свою громаду", - сказала она.
 

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Анна Маляр
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