С начала войны в пунктах пропуска оформлено более 20 тыс. автомобилей с гуманитарным грузом, - МВД

Об этом сообщили в МВД Украины.



С начала войны в пунктах пропуска оформлено больше 20 тыс. автомобилей с гуманитарным грузом. С 24 февраля пограничники Западного регионального управления обеспечили пропуск 20 445 транспортных средств, которыми в нашу страну доставляют гуманитарную помощь. Наибольшее количество гуманитарных грузов везли из Польши и Словакии. Такие транспортные средства пересекают границу в приоритетном порядке, их оформление осуществляют в максимально сжатые сроки. Государственная пограничная служба Украины искренне благодарна всем, кто помогает нашему государству побороть врага!"





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