С начала войны в Киеве задержали более сотни диверсантов, – глава ОВА
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 групп
Об этом заявил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.
Он подчеркнул, что блокпосты создают не только сеть пунктов пропуска техники и людей, но и являются основой фортификационных сооружений, инженерных ограждений. Глава ВГА подчеркнул, что город имеет запасы для долговременной обороны, если такая необходимость возникнет.
"Сегодня функционируют 33 рынка, открыто 635 магазинов по городу Киеву, в том числе 19 гипермаркетов", - добавил он.
- Напомним, в Ровенской области СБУ задержала коллаборанта, а в Винницкой области - боевика из террористической группировки "Сомали".
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