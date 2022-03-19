С начала войны в Киеве задержали более сотни диверсантов, – глава ОВА

Об этом заявил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

Он подчеркнул, что блокпосты создают не только сеть пунктов пропуска техники и людей, но и являются основой фортификационных сооружений, инженерных ограждений. Глава ВГА подчеркнул, что город имеет запасы для долговременной обороны, если такая необходимость возникнет.

"Сегодня функционируют 33 рынка, открыто 635 магазинов по городу Киеву, в том числе 19 гипермаркетов", - добавил он.

Напомним, в Ровенской области СБУ задержала коллаборанта, а в Винницкой области - боевика из террористической группировки "Сомали".