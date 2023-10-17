С начала войны в Израиле погибли не менее 15 журналистов
С начала войны в Израиле погибли 15 журналистов, ранены 8 и трое пропали без вести или были задержаны. Организация CPJ призвала стороны обеспечить безопасность журналистам, освещающим этот конфликт
Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).
Из 15 журналистов, погибших после неожиданной атаки ХАМАСа на южной границе Израиля 7 октября, 11 были палестинцами, трое – израильтянами и один – ливанцем.
Согласно сообщению, еще восемь журналистов были ранены, а трое считаются пропавшими без вести или задержанными. Не все журналисты работали во время инцидентов, но подтверждено, что они были на работе.
Издание подчеркивает "высокие риски", с которыми сейчас сталкиваются журналисты в Газе, поскольку Израиль готовится к возможному наземному наступлению и нанес шквал воздушных ударов по сектору Газа.
В сообщении также говорится, что организация расследует сообщения об угрозах в адрес журналистов и повреждении офисов СМИ.
"CPJ подчеркивает, что журналисты являются гражданскими лицами, выполняющими важную работу во время кризиса и не должны становиться мишенью для враждующих сторон", - заявил Шериф Мансур, координатор программ CPJ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
"Журналисты во всем регионе идут на большие жертвы, чтобы освещать этот ужасный конфликт. Все стороны должны принять меры по обеспечению их безопасности", - продолжил Мансур.
CPJ опубликовал список журналистов, которые, как подтверждено, погибли во время войны, а также информацию о них и подробности их гибели, ранения или похищения.
Всего с начала войны погибли более 4 000 человек.
Война в Израиле
7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.
Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.
Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.
В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.
В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.
Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.
17 октября местные СМИ сообщили , что конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой.
Энтони Блинкен информировал , что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября. В то время Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.
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