С начала войны Украина получила финансовую и гуманитарную помощь в пределах $15 млрд, - Южанина

Об этом нардеп рассказала в эфире Espreso.TV



“По неофициальной информации, профильный комитет ВР сообщил, что с начала войны и по состоянию на 11 апреля наше государство получило финансовую и разную гуманитарную помощь где-то в пределах 15 млрд $. Суммы, которые были ранее получены, и больше к ним ничего не добавилось, – это 1,4 млрд $ от МВФ и 0,6 млрд Евро от Всемирного банка. А нужны живые деньги в госбюджете, нужны. Я считаю, что каждый следующий месяц крайне сложный для осуществления всех выплат, которые должно обеспечить государство. Мы знаем, что сегодня Кабинет Министров Украины наделен правом распределять средства по тем направлениям, которые он видит в первую очередь необходимыми, по защищенным статьям. Для того чтобы общество было настроено на позитив, мы все говорим сейчас о том, что принимаем все необходимые меры, чтобы в госбюджете, в казне деньги были. Реальны ли 50 млрд? Я думаю, нет. Если говорить именно о финансовой помощи, то она может быть гораздо меньше”, - отметила Южанина.



Нардеп также добавила, что политика всех наших стран-партнеров, которые сейчас помогают Украине, неизменна.



"Это военная техника, за которую мы благодарны, это гуманитарная помощь нашим гражданам, которые сейчас находятся за пределами Украины и на которых тратятся другие страны ЕС и не только. Что касается гуманитарных обеспечений, их больше, чем денежных средств. Итак, наша страна должна определиться, что мы должны делать. Жить не обещаниями, не радужными ожиданиями, а реалиями, которые мы должны разделять вместе с людьми. Которые сейчас единой стеной стоят и защищают Украину. Наши украинские граждане все поймут, не надо обещать красивые города с небоскребами, которые мы завтра отстроим и обеспечим квартирами и домами всех наших граждан. Мы должны более реально говорить с людьми, реально выстраивать свое будущее. Оно будет сложное, и к этому мы должны готовиться и дальше определяться по направлениям деятельности в нашей стране”, - заявила Южанина.







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