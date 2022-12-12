С начала войны Украина подготовила для передачи России 1205 останков погибших оккупантов

Об этом говорится в материале "Главкома".

"По состоянию на 1 декабря 2022 года украинская сторона передала представителям РФ 814 тел кафиров. 391 тело остается на хранении в морозильных камерах в определенных пунктах сбора", - говорится в ответе Минобороны на запрос издания.

В ведомстве добавили, что хранение трупов кафиров производится с соблюдением соответствующих санитарных норм.