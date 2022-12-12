С начала войны Украина подготовила для передачи России 1205 останков погибших оккупантов
Из них 1149 солдат, воевавших в рядах Вооруженных сил, 34 боевика так называемой "ДНР", 16 наемников так называемой "ЛНР" и шесть "вагнеровцев"
Об этом говорится в материале "Главкома".
"По состоянию на 1 декабря 2022 года украинская сторона передала представителям РФ 814 тел кафиров. 391 тело остается на хранении в морозильных камерах в определенных пунктах сбора", - говорится в ответе Минобороны на запрос издания.
В ведомстве добавили, что хранение трупов кафиров производится с соблюдением соответствующих санитарных норм.
- Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 94 760 рашистов.
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