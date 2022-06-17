С начала войны США направили $5,6 млрд для безопасности Украины. Обнародован список военной техники
Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи
Об этом сообщают на сайте Министерства обороны США.
"Соединенные Штаты выделили около 6,3 миллиарда долларов США на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе около 5,6 миллиарда долларов с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля", - говорится в сообщении.
Помощь Соединенных Штатов включает:
- Более 1400 зенитных систем Stinger;
- Более 6500 противотанковых систем Javelin;
- Более 20 000 других противотанковых систем;
- Более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
- 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 108 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических транспортных средств для восстановления оборудования;
- высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; 20 вертолетов Ми-17;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV – американский армейский внедорожник повышенной проходимости, который состоит на вооружении многих стран мира);
- 200 бронетранспортеров М113;
- свыше 7000 единиц стрелкового оружия;
- Более 50 000 000 патронов стрелкового оружия;
- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;
- 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные суда береговой обороны;
- 22 противоартиллерийских радара;
- четыре контрминометных радара;
- четыре радара воздушного наблюдения;
- две системы береговой охраны "Гарпун";
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- С-4 взрывчатые вещества и взрывное оборудование для расчистки помех;
- тактические системы безопасности связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковых снимков;
- средства защиты от взрывоопасных предметов; химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты;
- медицинское снабжение, включая аптечки;
- оборудование для электронных помех;
- полевая техника и запчасти.
Отмечается, что также предоставлялось финансирование обучения, обслуживания и поддержки военной техники. Соединенные Штаты также продолжают работать с партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для защиты.
- 15 июня министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине.
- Пентагон назвал перечень вооружения , которое предоставит Украине согласно новому пакету помощи.
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