С начала войны США направили $5,6 млрд для безопасности Украины. Обнародован список военной техники

Об этом сообщают на сайте Министерства обороны США.

"Соединенные Штаты выделили около 6,3 миллиарда долларов США на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе около 5,6 миллиарда долларов с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля", - говорится в сообщении.

Помощь Соединенных Штатов включает:

Более 1400 зенитных систем Stinger;

Более 6500 противотанковых систем Javelin;

Более 20 000 других противотанковых систем;

Более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

108 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц;

19 тактических транспортных средств для восстановления оборудования;

высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; 20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV – американский армейский внедорожник повышенной проходимости, который состоит на вооружении многих стран мира);

200 бронетранспортеров М113;

свыше 7000 единиц стрелкового оружия;

Более 50 000 000 патронов стрелкового оружия;

75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерной наводкой;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные суда береговой обороны;

22 противоартиллерийских радара;

четыре контрминометных радара;

четыре радара воздушного наблюдения;

две системы береговой охраны "Гарпун";

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

С-4 взрывчатые вещества и взрывное оборудование для расчистки помех;

тактические системы безопасности связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковых снимков;

средства защиты от взрывоопасных предметов; химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты;

медицинское снабжение, включая аптечки;

оборудование для электронных помех;

полевая техника и запчасти.

Отмечается, что также предоставлялось финансирование обучения, обслуживания и поддержки военной техники. Соединенные Штаты также продолжают работать с партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для защиты.

15 июня министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине.

Пентагон назвал перечень вооружения , которое предоставит Украине согласно новому пакету помощи.

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