С начала войны российские оккупанты повредили 324 больницы, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

С начала полномасштабного вторжения в Украину армией РФ повреждены 324 больницы, среди них – 14 детских. Не подлежат восстановлению 24 учреждения здравоохранения. Известно также, что под обстрелы попали 60 бригад экстренной медицинской помощи, 6 врачей погибли.

"Из-за причиненного ущерба нарушены права граждан Украины на жизнь и медицинскую помощь – неотложную, паллиативную, помощь при родах, психологическую", – говорится в сообщении.

Согласно ст. 18, 20 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, лицам с инвалидностью и роженицам, ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения, они всегда должны пользоваться уважением сторон конфликта и находиться под их защитой.

Денисова подчеркнула, что подобные действия армии РФ являются военными преступлениями в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда. Она призвала координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного Креста принять все возможные меры для обеспечения оказания лекарств и медицинской помощи жителям оккупированных территорий, в частности Мариуполя, Херсона, Изюма, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы. Омбудсмен также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине.

Ранее также сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты обстреляли все до единой больницы Луганской области.

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