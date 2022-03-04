С начала войны Россия ранила более 840 детей, - Данилов

Об этом Данилов сказал в эфире украинского объединенного телевидения.



По словам Данилова, по состоянию на 4 марта в Украине было зафиксировано более 840 случаев ранений у детей.



"На сегодняшний день более 840 детей, к сожалению, ранены в этой войне", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент России Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).