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С начала войны около 4,25 миллиона человек уехали из Украины, - ООН

5 апреля, 2022 вторник
18:57
беженцы из Украины

По состоянию на 5 апреля, из-за полномасштабного вторжения России, из Украины уехали 4 244 595 человек. Еще 7,1 миллиона считаются внутриперемещенными лицами в Украине

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Международная организация по миграции сообщает, что кроме украинских беженцев выехали еще более 206 тыс. неукраинцев, проживавших, обучавшихся или работавших в Украине.

Это значит, что в общей сложности более четверти населения были вынуждены покинуть свои дома. До российского вторжения украинское население составило 37 миллионов. (В регионах, контролируемых правительством, за исключением аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных регионов на востоке).

"Прекращение боевых действий в Украине имеет чрезвычайно важное значение, чтобы обеспечить гуманитарный доступ ко всем пострадавшим группам населения", – сообщили в Международной организации по миграции.

90% выехавших из Украины составляют женщины и дети.

Выступая во вторник по видеосвязи на конференции мэров Европы в Женеве, организованной ООН, мэр Киева Виталий Кличко осудил "геноцид" в своей стране.

"Если кто-то думает, что война далеко, и эта война вас не касается, это ошибка. Эта война может коснуться каждого в Европе", - сказал он.

По данным ООН, почти шесть из 10 украинских беженцев - 2 469 657 - пересекли границу Польши. До кризиса в Польше уже проживало около 1,5 миллионов украинцев, преимущественно трудовых мигрантов.

Около 396 448 украинцев переехали в Молдову, которая не входит в ЕС. Большинство попавших в бывшую советскую республику с населением 2,6 миллиона человек переехали дальше.

В Венгрию прибыло 394 728 украинцев.

Границу Украины со Словакией пересекли 301 405 человек.

По состоянию на 29 марта в России искали убежища около 350 632 беженцев. Кроме того, с 21 по 23 февраля в Россию переехали 113 000 человек из контролируемых сепаратистами регионов на востоке Украины.

Еще 16 274 беженца отправились в Беларусь.
  • Напомним, МВД Латвии подготовит план приема от 30 до 40 тыс. вынужденно переселенных людей. Число украинских беженцев в Латвии уже превысило запланированные изначально 10 тысяч.

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