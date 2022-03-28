С начала войны около 3,9 миллиона человек уехали из Украины, - ООН
По состоянию на 27 марта, из-за полномасштабного вторжения России, из Украины выехали 3 866 224 человека
Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Статистика составляется из разных источников, преимущественно из данных, предоставленных органами власти с официальных пунктов пропуска.
Эскалация конфликта в Украине повлекла за собой разрушение гражданской инфраструктуры и жертвы среди мирного населения. Такая ситуация заставляет людей покидать свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи. За первую неделю войны более миллиона беженцев из Украины пересекли границы с соседними странами.
Больше всего украинцев переехали в Польшу - 2 миллиона 293 тысячи. На втором месте Румыния – 595 тысяч наших граждан. В Молдове – 383 тысячи беженцев.
В другие страны выехали:
- в Венгрию - 354 041;
- в Словакию – 275 439;
- в Россию - 271 254;
- в Республику Беларусь - 9 075.
- Напомним, около 270 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались в Германии.
- Во Францию прибыли около 30 тысяч украинских беженцев.
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