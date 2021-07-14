С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии России, - Баканов
Служба безопасности Украины открыла более 23 тыс. уголовных производств по военной агрессии РФ с 2014 года
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что следователи Службы безопасности Украины с февраля 2014 года открыли и осуществляли расследование более 23 тыс. уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины.
"СБУ системно защищает национальные интересы и безопасность Украины. Сейчас наши подразделения расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта", - подчеркнул Баканов.
По его словам, за семь последних лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тыс. уголовных производств.
"С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. человек, из них 261 гражданину Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тыс. уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными", - сказал он.
Баканов добавил, что расследование таких преступлений осложняется временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины. Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях.
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