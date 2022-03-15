С начала войны из Украины выехало почти три миллиона человек, - ООН
С 24 февраля, с начала войны России против Украины, из страны уехали почти 3 миллиона человек. Границу с Польшей пересекли почти 2 миллиона граждан
Об этом говорится в данных, обнародованных Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Известно, что с 24 февраля границу с Польшей пересекли 1 808 436 граждан Украины, с Румынией – 453 432, Молдовой – 337 215, Венгрией – 263 888, Словакией – 213 000, РФ – 142 994, Беларусью - 1475. Общее количество тех, кто пересек границы Украины для выезда, составило 2 969 600 граждан.
В сообщении отмечают, что граничащие с Украиной данные о прибытии в страны Шенгена (Венгрия, Польша, Словакия) обозначают лишь пересечение границы со страной, но большое количество людей впоследствии переехало в другие страны.
- Напомним, в Харькове российские оккупанты начали обстрел района города прямо во время эвакуации мирных жителей.
- Также известно, что из блокированного Мариуполя уже выехало 2 тысячи автомобилей.
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