С начала войны из Украины выехали более 7 млн человек, - ООН

Об этом свидетельствуют данные ООН.

По состоянию на 8 июня было зафиксировано 7 023 559 пересечений границы с Украиной. В ООН отмечают, что в Европе зафиксировано 4,816,923 украинца. В то же время, только 3,204,047 беженцев зарегистрировались, чтобы получить временную защиту. В Украину вернулись 2,313,717 человек.

В ООН сообщили, что больше всего беженцев приняли Польша, Россия и Молдова. Меньше всего беженцев в Лихтенштейне, Армении, Боснии и Герцеговине, Мальте и Исландии. В этих странах есть меньше тысячи украинских граждан.

3 июня кризисный координатор ООН заявил, что война в Украине грозит голодным кризисом в стране и во всем мире.

6 июня мы сообщали, что в сети мошенники распространяют информацию об эвакуации из Мариуполя в Запорожье якобы с сопровождением Красного Креста и ООН. За услугу требуют деньги.

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