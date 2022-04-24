С начала войны более 5 млн человек уехали из Украины, - ООН

Такие данные опубликовало управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Отмечают, что в Украину вернулись 1154500 человек. Статистика прибытия состоит из разных источников, преимущественно из данных, предоставленных органами власти по официальным пунктам пропуска.



Большинство украинцев из-за войны уехали в Польшу — почти 2,8 млн человек. В Румынию выехали более 774 тыс. человек, в Россию — 578 тыс., в Венгрию — 489 тыс., в Молдову — 433 тыс., в Словакию — 354 тыс. и в Беларусь — 24 тыс. человек.



Добавляют, что с 18 по 23 февраля в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской областей переехали 105 тыс. человек.



За первые пять недель более четырех миллионов беженцев из Украины пересекли границы с соседними странами.

Напомним, вынужденно переселенные люди из Украины в Чехии помогают создавать средства защиты для украинских добровольцев.

По состоянию на 23 апреля итальянские власти сообщили, что в страну прибыли более 99 тысяч беженцев из Украины.

В Швейцарии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев.