С начала войны Anonymous взломали 2,5 тысячи сайтов в России и Беларуси
Международная хакерская группа Anonymous уже сломала 2,5 тысяч сайтов в России и Беларуси в знак поддержки Украины
Об этом хакеры сообщают на странице в Твиттере.
"После объявления "кибервойны" преступному режиму Кремля, в поддержку Украины, Anonymous сломал более 2 500 вебсайтов российских и белорусских властей, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов, компаний и пророссийских хакерских групп", - говорится в сообщении.
В сообщение Anonymous добавили хештеги #FckPutin и #FreeUkraine.
- Напомним, Международная сеть хакеров The Anonymous объявила войну России, не работают сайты Минобороны РФ, Кремля и ряд пропагандистских ресурсов.
- Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 нанесла России новый удар. В этот раз хакеры вмешались в систему управления спутниками Роскосмоса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное