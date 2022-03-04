С начала войны Anonymous взломали 2,5 тысячи сайтов в России и Беларуси

Об этом хакеры сообщают на странице в Твиттере.

"После объявления "кибервойны" преступному режиму Кремля, в поддержку Украины, Anonymous сломал более 2 500 вебсайтов российских и белорусских властей, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов, компаний и пророссийских хакерских групп", - говорится в сообщении.

В сообщение Anonymous добавили хештеги #FckPutin и #FreeUkraine.

Напомним, Международная сеть хакеров The Anonymous объявила войну России, не работают сайты Минобороны РФ, Кремля и ряд пропагандистских ресурсов.

Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 нанесла России новый удар. В этот раз хакеры вмешались в систему управления спутниками Роскосмоса.