С начала военного положения 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть Украину, – ГПСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ и действия военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли
Такие данные на 30 декабря привела Государственная пограничная служба Украины.
"С начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20. Более 950 объявлены подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Также было зафиксировано более 400 попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн гривен, отметили в ГПСУ.
С начала полномасштабного вторжения РФ было зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах.
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