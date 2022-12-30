Такие данные на 30 декабря привела Государственная пограничная служба Украины.

"С начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20. Более 950 объявлены подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Также было зафиксировано более 400 попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн гривен, отметили в ГПСУ.

С начала полномасштабного вторжения РФ было зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах.

Ранее на Буковине задержали уклонистов-экстремалов, которые пытались скрыться в ЕС по горным тропам и чуть не замерзли.