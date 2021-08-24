С начала суток в зоне ООС один вражеский беспилотник пересек линию разграничения

Об этом в вечерней сводке штаба ООС, которое опубликовано на Facebook.



Согласно сообщению, в течение 24 августа учтено одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



Отмечается, что Украинский сторон СЦКК сообщила о факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск представителей Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) через установленный координационный механизм.



В Пресс-служба добавили, что в ООС привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали два гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.



В штабе ООС также отметили, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ и соблюдают режим прекращения огня.

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