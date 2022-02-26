С начала суток украинские военные сбили российские вертолет, штурмовик Су-25 и самолет Ил-76 МД, продолжаются тяжелые бои в Василькове, - ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.



"Сегодня около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.



Кроме того, около 00:30 украинский истребитель Су-27 успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага.



"Пока продолжаются тяжелые бои в городе Васильков на Киевщине, где оккупанты пытаются высадить десант! Слава украинским военным!" - передает прессслужба.



Напомним, российские оккупанты около 3:30 вели бой по воинской части в районе метро "Берестейская" города Киева, около 4:00 нападение отразила украинская армия.