С начала суток российские военные обстреляли 5 громад Сумщины

Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграме.



Ночью и утром 1 мая армия РФ 6 раз обстреляла пограничные громады области: Юнаковскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую, Белопольскую.

По Середино-Будской громаде россияне били из минометов, раздалось 2 взрыва, а также из артиллерии – 3 взрыва.

Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из миномета, три попадания. В результате обстрела пострадал частный дом в пгт Зноб-Новгородское.

В Миропольской громаде зафиксировано 4 взрыва в результате обстрела из миномета.

Юнаковская громада обстреляна с территории РФ минометом - 3 взрыва.

Утром 4 мины сбросили россияне на территорию Белопольской громады.