С начала суток российские военные обстреляли 5 громад Сумщины
По состоянию на 09:00 враг совершил 6 обстрелов пограничной области
Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграме.
Ночью и утром 1 мая армия РФ 6 раз обстреляла пограничные громады области: Юнаковскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую, Белопольскую.
По Середино-Будской громаде россияне били из минометов, раздалось 2 взрыва, а также из артиллерии – 3 взрыва.
Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из миномета, три попадания. В результате обстрела пострадал частный дом в пгт Зноб-Новгородское.
В Миропольской громаде зафиксировано 4 взрыва в результате обстрела из миномета.
Юнаковская громада обстреляна с территории РФ минометом - 3 взрыва.
Утром 4 мины сбросили россияне на территорию Белопольской громады.
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