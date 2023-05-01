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С начала суток российские военные обстреляли 5 громад Сумщины

1 мая, 2023 понедельник
09:30
Война с Россией

По состоянию на 09:00 враг совершил 6 обстрелов пограничной области

Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграме.

Ночью и утром 1 мая армия РФ 6 раз обстреляла пограничные громады области: Юнаковскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую, Белопольскую.

По Середино-Будской громаде россияне били из минометов, раздалось 2 взрыва, а также из артиллерии – 3 взрыва.

Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из миномета, три попадания. В результате обстрела пострадал частный дом в пгт Зноб-Новгородское.

В Миропольской громаде зафиксировано 4 взрыва в результате обстрела из миномета.

Юнаковская громада обстреляна с территории РФ минометом - 3 взрыва.

Утром 4 мины сбросили россияне на территорию Белопольской громады.

Украина
Россия
Сумщина
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