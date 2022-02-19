С начала суток российские оккупанты совершили 24 обстрела на Донбассе, погиб украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По состоянию на 11 часов утра 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня, 23 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Четыре раза Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм.

Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.

Трижды Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм.

Болотенное – из минометов калибра 82 мм.

Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм.

Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Майское – из минометов калибра 120 мм.

Лобачево – из минометов калибра 120 мм.

Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Новозвановку – из станковых противотанковых гранатометов.

Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.

Авдеевку – из минометов калибра 82 мм.

Счастье – из минометов калибра 82 мм.

Крымское – из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

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