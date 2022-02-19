С начала суток российские оккупанты совершили 24 обстрела на Донбассе, погиб украинский военный
В субботу, 19 февраля, российские оккупационные войска произвели 24 обстрела украинских позиций на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По состоянию на 11 часов утра 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня, 23 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Четыре раза Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм.
Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.
Трижды Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм.
Болотенное – из минометов калибра 82 мм.
Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Широкино – из минометов калибра 120 мм.
Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм.
Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Майское – из минометов калибра 120 мм.
Лобачево – из минометов калибра 120 мм.
Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
Новозвановку – из станковых противотанковых гранатометов.
Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.
Авдеевку – из минометов калибра 82 мм.
Счастье – из минометов калибра 82 мм.
Крымское – из минометов калибра 82 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
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