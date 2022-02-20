С начала суток российские оккупанты совершили 20 обстрелов на Донбассе, ранен украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, российские оккупанты обстреляли:

Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гранитное - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Пески - из минометов калибра 82 мм.

Новогнатовку - из минометов калибра 82 мм.

Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Артема - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.

Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм.

Светлодарск - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Золотое - из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении.

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