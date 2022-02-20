С начала суток российские оккупанты совершили 20 обстрелов на Донбассе, ранен украинский военный
С начала суток, 20 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В частности, российские оккупанты обстреляли:
Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Пески - из минометов калибра 82 мм.
Новогнатовку - из минометов калибра 82 мм.
Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Артема - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм.
Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм.
Светлодарск - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Золотое - из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении.
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