С начала суток российские оккупанты не нарушали "режим тишины" на Донбассе
С начала суток 30 декабря по состоянию на 17:00 оккупационные войска Российской Федерации не нарушали режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе. Украинская армия продолжает выполнять задачи сдерживания и отпора российской агрессии.
- Как сообщалось ранее, 29 декабря российские оккупанты ранили украинского военного и четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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