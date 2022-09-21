С начала суток россияне нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также 17 обстрелов из РСЗО
С начала суток, 21 сентября, российские войска нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также произвели 17 обстрелов из РСЗО, пострадали более 30 населенных пунктов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник и дальше сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку", - пишут в Генштабе
За сутки враг нанес 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Речь идет о Харькове, Славянске, Печенегах, Покровске, Полтавке, Белогоровке, Невельском, Марьинке, Миролюбовке и Высокополье.
Противник также производит обстрелы из танков, минометов и артиллерии по всей линии фронта.
Северское направление:
Были удары РФ в районах населенных пунктов Зализный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфино, Голышевское и Турья Сумской области.
Слобожанское направление:
В районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое.
Краматорское направление:
Пострадали населенные пункты: Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное.
Бахмутское направление:
Соледар, Бахмутское, Раздоловка, Клещевка, Краснополовка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк.
Авдеевское направление
Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Марьинка, Водяное и Первомайское.
"На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле", - добавили в Генштабе.
Южнобужское направление:
Огневое поражение претерпели более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для разведки и корректировки огня россияне совершили более 60 вылетов БПЛА.
По меньшей мере 6 беспилотников задействовали для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.54
Покупка 40.54Продажа 41.71
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное