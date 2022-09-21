С начала суток россияне нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также 17 обстрелов из РСЗО

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку", - пишут в Генштабе

За сутки враг нанес 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Речь идет о Харькове, Славянске, Печенегах, Покровске, Полтавке, Белогоровке, Невельском, Марьинке, Миролюбовке и Высокополье.

Противник также производит обстрелы из танков, минометов и артиллерии по всей линии фронта.

Северское направление:

Были удары РФ в районах населенных пунктов Зализный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфино, Голышевское и Турья Сумской области.

Слобожанское направление:

В районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое.

Краматорское направление:

Пострадали населенные пункты: Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное.

Бахмутское направление:

Соледар, Бахмутское, Раздоловка, Клещевка, Краснополовка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк.

Авдеевское направление

Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Марьинка, Водяное и Первомайское.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле", - добавили в Генштабе.

Южнобужское направление:

Огневое поражение претерпели более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для разведки и корректировки огня россияне совершили более 60 вылетов БПЛА.

По меньшей мере 6 беспилотников задействовали для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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