С начала суток россияне 65 раз обстреляли украинские позиции: окупанты устраивают провокации, потерь и раненых с украинской стороны нет, - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.



В штабе отмечают, что россияне при обстрелах задействовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.



"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН", - отмечают в пресс-службе.



Оккупанты вели по КПВВ огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Пострадавших в результате обстрелов нет.



Также по состоянию на 22:00 нет потерь среди военнослужащих Объединенных сил.



"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - отмечают в штабе ООС.



Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена освобождать оккупированные территории силовым путем, и есть большая угроза, что россияне на Донбассе будут проводить провокации , в которых обвинят Вооруженные Силы Украины.

Командующий Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что существует вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных.

Также ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО. В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.

В Офисе президента сообщили, что россияне могут обстрелять эвакуационную колонну жителей ОРДЛО и обвинить в этом Украине. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что большинство жителей ОРДЛО не хотят переезжать в Россию, а пожилых людей и детей вывозят насильно.