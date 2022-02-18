С начала суток россияне 65 раз обстреляли украинские позиции: окупанты устраивают провокации, потерь и раненых с украинской стороны нет, - штаб ООС
По состоянию на 22:00 18 февраля российские оккупационные войска совершили 65 нарушений режима прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из них - 51 обстрел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что россияне при обстрелах задействовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН", - отмечают в пресс-службе.
Оккупанты вели по КПВВ огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Пострадавших в результате обстрелов нет.
Также по состоянию на 22:00 нет потерь среди военнослужащих Объединенных сил.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - отмечают в штабе ООС.
- Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена освобождать оккупированные территории силовым путем, и есть большая угроза, что россияне на Донбассе будут проводить провокации , в которых обвинят Вооруженные Силы Украины.
- Командующий Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что существует вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных.
- Также ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.
- Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО. В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.
- В Офисе президента сообщили, что россияне могут обстрелять эвакуационную колонну жителей ОРДЛО и обвинить в этом Украине. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что большинство жителей ОРДЛО не хотят переезжать в Россию, а пожилых людей и детей вывозят насильно.
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