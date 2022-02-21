С начала суток россияне 32 раза нарушили "тишину": один украинский военный ранен, еще у одного боевая травма

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"Противник задействовал артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты для сброса выстрелов ВОГ-17, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.



Состояние здоровья украинского военнослужащего, получившего боевую травму, удовлетворительное, а воина, который подорвался на неизвестном взрывном предмете, - тяжелое. Их обоих эвакуировали в медучреждение.



"Противник продолжил использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ и нагнетания ситуации. Полной выдумкой является сообщение российских СМИ относительно попыток проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы. Еще раз подчеркиваю: ВСУ не нападали на Донецк и Луганск, не посылали диверсантов или БТР через границу, не обстреливали территорию РФ или российский пограничный пост. Все это продукты российской фабрики фейков", - подчеркнул Ковальчук.



Также он добавил, что украинские военные не ведут и не планируют никаких наступательных действий. В то же время оккупанты подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и создают другие провокации для нагнетания ситуации.



Виктор Лысюк, начальник группы Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества штаба Объединенных сил, сообщил, что в период с 12:00 до 16:00 21 февраля оккупанты в зоне ООС произвели 15 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Счастье, Тарамчук, Павлополь, Пески, Новотроицкое, Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево, Луганское, Лопаскино и Троицкое.



"В результате обстрела повреждены "ЛуТЭС-Счастье", "ЛуТЭС-Новоайдар", "ЛуТЭС-Чихирово" и трансформаторная подстанция. Произошла остановка Луганской теплоэлектростанции. Без электроэнергии остались около 7 300 мирных жителей. Обесточены населенные пункты: Передельское, Старый Айдар, Кряковка, Трехизбенка", - сообщил Лысюк.



Он добавил, россияне повредили главный тепловой коллектор Счастьенской теплоэлектростанции при обстреле КПВВ "Счастье". Подачу отопления в Счастье остановили до окончания обстрелов и ликвидации повреждений, чтобы устранить утечку теплой воды.

"В результате обстрела вблизи Счастьенской теплоэлектростанции поврежден склад горюче-смазочных материалов, где хранится 14 тонн дизельного топлива и смазочных масел, что привело к его возгоранию. Повреждений жилых домов не зафиксировано, ранений и гибели среди гражданского населения не зафиксировано", - добавил Лысюк.



Он сообщил, что за последние пять суток было зафиксировано 119 обстрелов гражданских объектов в Донецкой и Луганской областях, повреждены 44 гражданских дома, разрушены 4 учебных заведения, повреждены 2 автомобиля, гараж, 11 объектов важной инфраструктуры, 2 гражданских получили ранения, еще 3 - контужены.



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