С начала суток Россия выпустила 36 ракет. Большинство сбито, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большинство ракет, выпущенных российскими оккупантами ночью, были сбиты
Об этом он сообщил у себя в telegram .
"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру", - говорится в сообщении.
- Россияне 22 октября нанесли ракетный удар по Хмельнитчине и оставили без света два района области. В Хмельницком – проблемы со связью.
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