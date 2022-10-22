Об этом он сообщил у себя в telegram .

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Россияне 22 октября нанесли ракетный удар по Хмельнитчине и оставили без света два района области. В Хмельницком – проблемы со связью.

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