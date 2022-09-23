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Главная война с Россией С начала суток Россия совершила 15 обстрелов с РСЗО, 1 ракетный и 2 авиаудара по Украине

С начала суток Россия совершила 15 обстрелов с РСЗО, 1 ракетный и 2 авиаудара по Украине

23 сентября, 2022 пятница
20:10
война с Россией

С начала суток, 23 сентября, российский противник нанес 1 ракетный и 2 авиационных удара, совершил более 15 обстрелов с РСЗО по территории Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку. остается для всей территории Украины", - говорят в ВСУ.

С начала суток, 23 сентября, российский противник нанес 1 ракетный и 2 авиационных удара, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Рашисты нарушают нормы интернационального гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От вражеских ударов пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогоровка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Пруд и Новогригоровка.

Россия производит обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • Северское направление – в районах населенных пунктов Гремяч и Хотиевка Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Студенок, Шалыгино, Андреевка, Хотинь, Миропольское и Ездецкое Сумской области;
  • Слобожанское направление – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Глубокое, Волчанск, Бударки, Двуречная, Купянск и Каменка;
  • Краматорское направление – Богородичное, Пришиб, Маяки, Щурово, Райгородок, Старый Караван, Диброва, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;
  • Бахмутское направление – Выемка, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка и Зайцево;
  • Авдеевское направление – Нью-Йорк, Каменка, Юрьевка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • Запорожское направление – Новониколаевка, Зеленое Поле, Времевка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Золотая Нива, Угледар, Нескучное, Павловка, Гуляйпольское, Малые Щербаки и Малая Токмачка.
  • Южнобугское направление – противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам. Среди них Никополь, Миролюбовка, Украинка, Широкое, Добрая Надежда, Терновые Поды, Лиманы, Степная Долина и Мирное.

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