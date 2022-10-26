С начала суток Россия нанесла ракетный удар и осуществила 11 обстрелов из РСЗО территории Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения. За сутки противник нанес ракетный удар и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - пишут в ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БпЛА.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бочково, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Двуричная;

– с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бочково, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Двуричная; на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Першотравневе, Фиголовка и Крахмальное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Першотравневе, Фиголовка и Крахмальное; на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григорьевка, Невское, Сергеевка и Заречное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григорьевка, Невское, Сергеевка и Заречное; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка; на Авдеевском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново;

вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Зализнычное, Новополь, Нескучное и Полтавка;

противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Зализнычное, Новополь, Нескучное и Полтавка; на Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно от огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

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