С начала суток Россия нанесла более 12 ракетных и 12 авиаударов по Украине
С 00:00 9 сентября российский агрессор уже нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по территории Украины
Об этом пишут в Генштабе ВСУ.
"С начала суток, 9 сентября, Россия нанесла более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провела до сорока самолетовылетов", - говорится в отчете.
Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Староверовка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Ставок, Барвинок и Белогорка.
"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются командно-штабные учения", - добавили в отчете.
Россия также обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии
Северское направление
Были вражеские удары в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запселье, Ходыно, Миропольское и Великий Прикол Сумской области.
Харьковское направление
Россияне вели обстрелы в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Великие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка.
Славянское направление
В районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского.
Краматорское направление
Противник обстреливал позиции и инфраструктуру недалеко от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздоловки и Ивано-Дарьевки.
Бахмутское направление
Пострадала местность в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое.
Авдеевское направление
Россияне обстреливали в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков.
Новопавловское направление
Недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Парасковиевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки;
Запорожское направление
РФ била по районам Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополя.
Южнобужское направление
Противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.
"Кроме того, активно вел воздушную разведку БПЛА, совершил более 60 вылетов", - пишут в ВСУ.
- 9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская авиация нанесла российским оккупантам значительные потери на Донетчине и Юге Украины.
- Для борьбы с беглецами-дезертирами оккупанты уже используют на Херсонщине оружие и авиацию.
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