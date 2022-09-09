С начала суток Россия нанесла более 12 ракетных и 12 авиаударов по Украине

Об этом пишут в Генштабе ВСУ.

"С начала суток, 9 сентября, Россия нанесла более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провела до сорока самолетовылетов", - говорится в отчете.

Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Староверовка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Ставок, Барвинок и Белогорка.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются командно-штабные учения", - добавили в отчете.

Россия также обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии

Северское направление

Были вражеские удары в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запселье, Ходыно, Миропольское и Великий Прикол Сумской области.

Харьковское направление

Россияне вели обстрелы в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Великие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка.

Славянское направление

В районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского.

Краматорское направление

Противник обстреливал позиции и инфраструктуру недалеко от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздоловки и Ивано-Дарьевки.

Бахмутское направление

Пострадала местность в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое.

Авдеевское направление

Россияне обстреливали в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков.

Новопавловское направление



Недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Парасковиевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки;

Запорожское направление

РФ била по районам Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополя.

Южнобужское направление

Противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

"Кроме того, активно вел воздушную разведку БПЛА, совершил более 60 вылетов", - пишут в ВСУ.

9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская авиация нанесла российским оккупантам значительные потери на Донетчине и Юге Украины.

Для борьбы с беглецами-дезертирами оккупанты уже используют на Херсонщине оружие и авиацию.

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