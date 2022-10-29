С начала суток Россия нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов по территории Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

От вражеских ударов пострадали более 15 населённых пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка Херсонской области.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;

– из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка;

– по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка; на Авдеевском направлении противник наносил огневого поражения в районы населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опросное;

противник наносил огневого поражения в районы населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опросное; на Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времевка, Гуляйполе, Железнодорожное, Павловка, Ольговское и Красное;

зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времевка, Гуляйполе, Железнодорожное, Павловка, Ольговское и Красное; на Южнобужском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии непосредственно пострадали Никополь и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Украинские военные 29 октября нанесли удары по районам сосредоточения российской техники и по позициям российских ПВО.

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