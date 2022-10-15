С начала суток Россия нанесла 4 ракетных и 17 авиаударов по Украине

Об этом идет речь в вечернем отчете Генштаба.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения", - пишут в ЗСУ.

По состоянию на 18:00 россияне нанесли с начала суток 4 ракетных и 17 авиационных ударов по территории Украины. Также произвели до 10 обстрелов из РСЗО.

Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Среди них – Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледар, Яковлевка, Давыдов Брод и Наливайковка. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

На Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области.

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области. На Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии. На Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надия, Першотравневое, Терны и Торское.

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надия, Першотравневое, Терны и Торское. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения.

противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили. Огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии претерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Зализничное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское.

оккупанты наступательных действий не проводили. Огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии претерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Зализничное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское. На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb