С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 5 авиационных ударов по Украине
С начала суток 30 сентября Россия нанесла 3 ракетных и 5 авиационных ударов по территории Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", - пишут в ВСУ.
С начала суток 30 сентября Россия нанесла 3 ракетных и 5 авиационных ударов. Враг совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Для разрушения гражданской инфраструктуры городов, враг продолжает использовать ударные БпЛА "Shahed-136" иранского производства. От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодативка и Миролюбовка.
Противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии разных типов:
- Слобожанское направление – в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск;
- Краматорское направление – в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Голубые Озера;
- Бахмутское направление – Соледар, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк;
- Авдеевское направление – Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка;
- Новопавловское направление – в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко.
- Запорожское направление активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Зализнычное, Дорожнянка, Новополь, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.
- Южнобужское направление обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новогригоровка, Партизанское, Киселевка, Благодавка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.
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