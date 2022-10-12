С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оснащение обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым районам", - пишет ВСУ.

С начала суток 12 октября российский агрессор нанес по территории Украины 3 ракетных и 4 авиаудара, а также совершил до 10 обстрелов из РСЗО.

"Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. Среди них - Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136". Десять из них были уничтожены силами и средствами ПВО Сил обороны Украины", - добавили в ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение БпЛА Shahed-136 с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

На Сиверском направлении из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БпЛА;

направлении из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БпЛА; На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БпЛА задействован для корректировки огня артиллерии;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БпЛА задействован для корректировки огня артиллерии; На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов;

направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов; На Бахмутском направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Зализное;

направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Зализное; На Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое.

направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Огневому влиянию подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Зализнычное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Чаривнное и Ольговское.

и направлениях противник наступательных действий не проводил. Огневому влиянию подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Зализнычное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Чаривнное и Ольговское. На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

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