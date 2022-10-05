С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины
С начала суток, 5 октября, российский агрессор нанес 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает обстрелы позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениям мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в отчете.
От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 20 населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
- Северское направление – в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;
- Слобожанское направление – в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;
- Краматорское направление – в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка;
- Бахмутское направление – в районах населенных пунктов Роздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;
- Авдеевское направление – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
- Новопавловский и Запорожское направления - враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Времовка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.
"На Южнобужском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодативка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Ставок, Луч, Степная Долина, Солдатское ", – добавили в ВСУ.
- 5 октября российский агрессор продолжает наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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