С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает обстрелы позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениям мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в отчете.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 20 населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

Северское направление – в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;

– в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области; Слобожанское направление – в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;

– в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная; Краматорское направление – в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка;

– в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка; Бахмутское направление – в районах населенных пунктов Роздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;

– в районах населенных пунктов Роздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка; Авдеевское направление – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

– в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. Новопавловский и Запорожское направления - враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Времовка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.

"На Южнобужском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодативка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Ставок, Луч, Степная Долина, Солдатское ", – добавили в ВСУ.

5 октября российский агрессор продолжает наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb