С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давідов Брод, Мирное и Очаков. Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства", – говорится в отчете.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов. Агрессор совершил до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также противник совершал обстрелы:

на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огирцево, Вовчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огирцево, Вовчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Сиверск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Сиверск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье;

противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье; на Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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