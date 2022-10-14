С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине
Российский агрессор с начала суток 14 октября нанес по территории Украины 3 ракетных и 10 авиационных ударов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давідов Брод, Мирное и Очаков. Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства", – говорится в отчете.
За текущие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов. Агрессор совершил до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Также противник совершал обстрелы:
- на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огирцево, Вовчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;
- на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Сиверск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;
- на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье;
- на Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное