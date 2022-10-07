С начала суток Россия нанесла 2 ракетных и 5 авиационных ударов по территории Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - подчеркнули в ВСУ.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

Для ударов по населенным пунктам Запорожье и Николаев противник использовал 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

На других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Червоное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Червоное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная; на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григорьевка, Торское, Ивановка и Грековка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григорьевка, Торское, Ивановка и Грековка; на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Раздоловка, Веселое, Зайцево и Одрадовка;

противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Раздоловка, Веселое, Зайцево и Одрадовка; на Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.

враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка. на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя и Новополя.

от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя и Новополя. На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Подразделения Сил обороны Украины отразили наступление россиян в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb