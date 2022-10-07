С начала суток Россия нанесла 2 ракетных и 5 авиационных ударов по территории Украины
С начала суток 7 октября россияне нанесли 2 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - подчеркнули в ВСУ.
От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.
Для ударов по населенным пунктам Запорожье и Николаев противник использовал 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.
На других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Червоное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;
- на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григорьевка, Торское, Ивановка и Грековка;
- на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Раздоловка, Веселое, Зайцево и Одрадовка;
- на Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя и Новополя.
- На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.
Подразделения Сил обороны Украины отразили наступление россиян в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.
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